"Инопланетяне прилетели": новосибирцев удивили таинственные столбы в небе
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
Необычное природное явление запечатлели новосибирцы; над крышами домов они увидели световые столбы.
Ледяную радугу заметили вечером 29 января жители Железнодорожного района Новосибирска. Световые столбы оранжево-розовых цветов украсили небо над панельными многоэтажками.Фото необычного природного явления размещено в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора публикации, такое оптическое явление обычно наблюдается при резком понижении температуры воздуха. Специалисты объясняют возникновение столбов преломлением света городских фонарей в мельчайших ледяных кристаллах.
В свою очередь комментаторы увидели в ночной радуге «следы» иной цивилизации. Кто в шутку, а кто всерьёз написал, что таким образом инопланетяне пытаются сообщаться с новосибирцами. Другие подписчики паблика назвали увиденное местной версией северного сияния.
Напомним, в декабре в небе над Новогосибирском неоднократно появлялось гало.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают