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"Инопланетяне прилетели": новосибирцев удивили таинственные столбы в небе

сегодня 08:20

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Необычное природное явление запечатлели новосибирцы; над крышами домов они увидели световые столбы.

Ледяную радугу заметили вечером 29 января жители Железнодорожного района Новосибирска. Световые столбы оранжево-розовых цветов украсили небо над панельными многоэтажками.Фото необычного природного явления размещено в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора публикации, такое оптическое явление обычно наблюдается при резком понижении температуры воздуха. Специалисты объясняют возникновение столбов преломлением света городских фонарей в мельчайших ледяных кристаллах.

В свою очередь комментаторы увидели в ночной радуге «следы» иной цивилизации. Кто в шутку, а кто всерьёз написал, что таким образом инопланетяне пытаются сообщаться с новосибирцами. Другие подписчики паблика назвали увиденное местной версией северного сияния.

Напомним, в декабре в небе над Новогосибирском неоднократно появлялось гало.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
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