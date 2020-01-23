Из-за коронавируса поезда перестанут ходить из России в Китай

сегодня 11:39 Поделиться

Фото Сергея Сигачёва

С 31 января будет ограничено железнодорожное сообщение между Россией и Китаем; китайским студентам, обучающимся в российских вузах, продлят каникулы до 1 марта.

В правительстве России состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По решению оперативного штаба с нуля часов 31 января будет ограничено движение пассажирских поездов между Россией и Китаем. Они будут курсировать только по маршруту Москва – Пекин и обратно», – заявила Татьяна Голикова.

По её словам, также было принято решение о продлении закрытия пограничных переходов на территории Амурской и Еврейской автономных областей, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краёв. При этом граждане сопредельных государств смогут вернуться домой. В настоящее время режим ограничения действует до 2 февраля.

Кроме того, на заседании штаба было поддержано предложение о продлении каникул студентам из Китая, обучающимся в российских вузах, до 1 марта.

Что касается авиационных перевозок, решение будет принято не позднее пятницы, 31 января. Сейчас авиаперевозчики вывозят россиян из Китая и граждан КНР из РФ.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, принимаемые меры для защиты россиян от коронавируса достаточно полные.

«В истории нашей есть пример 2003 года, когда мы вынуждены были временно приостанавливать переходы через пункты пропуска в Российской Федерации. Эта мера и тогда была достаточно эффективной. Я уверена, что она даст эффект для сохранения здоровья россиян и сегодня», – отметила Анна Попова.

По данным ОАО «Российские железные дороги», между Россией и Китаем курсирует три пассажирских поезда и несколько групп беспересадочного сообщения. В настоящий момент представители компании не смогли ответить, какие поезда и на какой период будут отменены. Однако можно предположить, что поезд № 3/4 Москва – Улан-Батор – Пекин и 19/20 Москва – Пекин будут курсировать согласно расписанию. Поезда № 401/402 Гродеково – Суньфэньхэ и 653/654 Забайкальск – Маньчжурия будут отменены.

Напомним, 28 января две авиакомпании отменили рейсы из Новосибирска на Хайнань.