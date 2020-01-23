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Из-за угрозы теракта самолёт S7 экстренно сел в Москве

сегодня 20:18

фото со страницы Антоницы Полодиянцевой в соцсети "ВКонтакте"

Борт, следовавший из Симферополя в Москву, запросил экстренную посадку; виновницей стала нетрезвая дама.

Самолёт AirBus A-321 авиакомпании S7 экстренно сел в московском аэропорту Домодедово из-за угрозы теракта. Об этом сообщает Mash.

Предварительно установлено, что пилоты запросили экстренную посадку из-за неадекватного поведения пассажирки.

Она встала в проходе и угрожала пассажирам взорвать самолёт. На борту находились 183 пассажира, в том числе, двое младенцев и восемь членов экипажа.

“Кричала, что из сумки исходит угроза. Что она заминирована”, — передаёт Mash информацию от участников полёта.

Пилотам удалось благополучно посадить самолёт. Какое-то время их держали в салоне, но потом выпустили.

Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке.

Личность дебоширки уже установили, это москвичка Антонина Полодиянцева. 35-летняя женщина увлекается психотерапией и практиками личностного роста.

С задержанной уже работают правоохранители.

На странице Антонины Полодиянцевой пользователи уже отреагировали на поступок москвички.

«Такая огромная женщина — а мозгов как у улитки»;

«Извините, а вы в бассейн умеете прыгать бомбочкой?»;

«Это она самолёт захватила?? Чего хочет то?»;

«На бутылку в мордовию», — пишут подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Сиб.фм).

Напомним, в Новосибирске пьяному дебоширу, который напал на пилота, вынесли суровый приговор.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

S7
теракт
авиадебошир
домодедово
яндекс.дзен

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