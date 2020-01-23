Из-за угрозы теракта самолёт S7 экстренно сел в Москве
фото со страницы Антоницы Полодиянцевой в соцсети "ВКонтакте"
Борт, следовавший из Симферополя в Москву, запросил экстренную посадку; виновницей стала нетрезвая дама.
Самолёт AirBus A-321 авиакомпании S7 экстренно сел в московском аэропорту Домодедово из-за угрозы теракта. Об этом сообщает Mash.
Предварительно установлено, что пилоты запросили экстренную посадку из-за неадекватного поведения пассажирки.
Она встала в проходе и угрожала пассажирам взорвать самолёт. На борту находились 183 пассажира, в том числе, двое младенцев и восемь членов экипажа.
“Кричала, что из сумки исходит угроза. Что она заминирована”, — передаёт Mash информацию от участников полёта.
Пилотам удалось благополучно посадить самолёт. Какое-то время их держали в салоне, но потом выпустили.
Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке.
Личность дебоширки уже установили, это москвичка Антонина Полодиянцева. 35-летняя женщина увлекается психотерапией и практиками личностного роста.
С задержанной уже работают правоохранители.
На странице Антонины Полодиянцевой пользователи уже отреагировали на поступок москвички.
«Такая огромная женщина — а мозгов как у улитки»;
«Извините, а вы в бассейн умеете прыгать бомбочкой?»;
«Это она самолёт захватила?? Чего хочет то?»;
«На бутылку в мордовию», — пишут подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Сиб.фм).
Напомним, в Новосибирске пьяному дебоширу, который напал на пилота, вынесли суровый приговор.
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