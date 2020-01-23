Когда будет пик вспышки коронавируса: в Китае назвали сроки
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Глава спецкомиссии Госкомитета здравоохранения Китая назвал сроки, когда ждать пика вспышки коронавируса; ждать недолго.
Китайские специалисты рассказали, когда в поднебесной ожидают пик вспышки коронавируса. Об этом сообщает издание Xinhua.
Масштабного роста заболевания населения не произойдет. Об этом в интервью заявил академик, возглавивший специальную комиссию Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР врач-пульмонолог Чжун Наньшань,
«Касаемо того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит в течение недели — десяти дней, однако масштабного роста не будет», — сказал врач.
По словам представителя комиссии, сейчас нет ни одного препарата, который был бы способен вылечить заболевших коронавирусом. Учёным приходится придумывать, как облегчить жизнь пострадавших и это делается успешно. Смертность, по мнению члена Госкомиссии, будет падать.
Напомним, 29 января стало известно, что геном нового коронавируса привезли в Россию для разработки вакцины.
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