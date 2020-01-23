Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Когда будет пик вспышки коронавируса: в Китае назвали сроки

сегодня 07:47

Фото с сайта pixabay.com

Глава спецкомиссии Госкомитета здравоохранения Китая назвал сроки, когда ждать пика вспышки коронавируса; ждать недолго.

Китайские специалисты рассказали, когда в поднебесной ожидают пик вспышки коронавируса. Об этом сообщает издание Xinhua.

Масштабного роста заболевания населения не произойдет. Об этом в интервью заявил академик, возглавивший специальную комиссию Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР врач-пульмонолог Чжун Наньшань,

«Касаемо того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит в течение недели — десяти дней, однако масштабного роста не будет», — сказал врач.

По словам представителя комиссии, сейчас нет ни одного препарата, который был бы способен вылечить заболевших коронавирусом. Учёным приходится придумывать, как облегчить жизнь пострадавших и это делается успешно. Смертность, по мнению члена Госкомиссии, будет падать.

Напомним, 29 января стало известно, что геном нового коронавируса привезли в Россию для разработки вакцины.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

635891
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
185481
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
178248
Население России пошло на убыль
178014
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
174988
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
162314
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске
133434
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм