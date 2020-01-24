Лайфхак дня: как отогреть машину в мороз

сегодня 06:42 Поделиться

Фото ВК

Следующие несколько дней в Новосибирске будет довольно холодно; как уберечь автомобиль от замерзания и как отогреть его при сильном морозе, — в материале Сиб.фм.

При низких температурах воздуха в первую очередь страдает аккумулятор автомобиля. Если машина стояла всю ночь на открытом воздухе, а АКБ уже не новый, то с наибольшей вероятностью завести её будет трудно. В этом случае лучше подготовиться заранее и присмотреть местечко на крытой отапливаемой парковке. Если такой возможности нет, надо быть готовым проявить терпение по утрам.

Первый способ — самый надёжный и в то же время дорогой. Речь про тепловую пушку. Приобретя её один раз, вам больше не придётся беспокоиться, что придётся ехать на общественном транспорте на работу. Она полностью автономна и работает на топливе. Более того, даже в серьёзный мороз она поможет отогреть авто в течение 15-20 минут.

Как уже было сказано, в первую очередь замерзает аккумулятор. В таких случаях нужно его отогреть. Для этого стоит просто отключить его и занести на некоторое время в тёплое помещение. Также можно проделывать такую процедуру каждый раз, паркуя автомобиль перед домом. Однако для этого придётся дважды в день носить до дома и обратно довольно увесистый прибор — дамы себе вряд ли смогут позволить такую роскошь.

Ещё один проверенный способ — "прикурить" от другого автомобиля. Для этого придётся попросить кого-то из автомобилистов. Если никто не откликнется, то можно просто вызвать такси и водитель вам поможет. К способом, в которых могут помочь другие водители, можно отнести буксировку.

Также существует ещё несколько способов, но не каждый из них безопасен — не рекомендуется использовать для отогрева машины паяльную лампу или газовую горелку. Небольшое количества топлива или масла может привести к быстрому воспламенению.

Напомним, накануне Сиб.фм рассказывал, как научиться рано вставать.