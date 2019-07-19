Мэр города Обь уходит со своего поста: скандалы и достижения Александра Мозжерина

сегодня 13:05 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Мэр города Обь Александр Мозжерин покидает свой пост; Сиб.фм рассказывает, что хорошего и плохого произошло в период его шефства.

Глава Оби Александр Мозжерин не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах – об этом сообщил градоначальник корреспонденту Сиб.фм. Более подробно о решении глава Оби рассказал в открытом письме, которое вышло 30 января в местной газете «Аэро-Сити». По словам Мозжерина, «ему не стыдно за проделанную работу».

«Пять лет назад вы доверили мне стать главой нашего любимого города. Конечно, такое событие определило всю мою дальнейшую жизнь на период предоставленных полномочий. И вот такой этап подходит к завершению», – говорит мэр.

Александр Мозжерин добавил, что сейчас на пост мэра уже есть несколько достойных кандидатур.

«Я понял, что мы имеем целый ряд достойных руководителей, у которых единая со мной цель – обеспечить комфортную и достойную жизнь горожанам, и они могут предложить новые пути её достижения. В такой ситуации без доли сомнения предлагаю им реализовать весь свой потенциал», – добавил градоначальник.

Мозжерин находится на посту мэра города Обь с 2015 года. Прямые выборы глав муниципальных образований отменили в том же году. Сейчас решение принимает конкурсная комиссия, созданная на базе Совета депутатов.

В том же письме ещё действующий мэр города перечислил несколько своих достижений за последние пять лет. Среди них Мозжерин отметил договор с «Горводоканалом», который он подписал два года назад. Суть его заключалась в том, чтобы как можно скорее разработать проект отвода грунтовых вод с территории города. Также градоначальник вспомнил проект строительства спорткомплекса в Оби – его финансированием занимался аэропорт Толмачёво.

В то же время нельзя не отметить, что именно грунтовые воды и аэропорт Толмачёво стали и объектом критики работы Александра Мозжерина. Как писал Сиб.фм летом 2019 года, жители Оби возмущались работой городских служб при очистке улиц от воды. В середине июля ситуация с подтоплением улиц достигла катастрофических масштабов. Дошло до того, что жители города не могли пользоваться жизненно важными тоннелями – они соединяли сразу три микрорайона. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, отводить воду власти не спешили.

Ситуация с Толмачёво также вызывала множество вопросов к мэру города. В августе 2019 года предприниматели, объекты которых находятся на территории аэропорта, пожаловались на попытку рейдерского захвата. По их мнению, под видом реконструкции у них «отжали» территорию и перекрыли все проезды к их заведениям. Бизнесмены написали обращение к Александру Мозжерину, в котором рассказали, что рабочие никаких документов о реконструкции не предоставляли. Прокуратура заинтересовалась делом, когда выяснилось, что при работах незаконно спилили три десятка деревьев. На сегодняшний день исход остаётся неясным – работы на территории Толмачёво продолжаются.

Другой конфликт произошёл несколько раньше – в апреле 2019 года. Прокуратура усмотрела коррупционную составляющую в передаче земли мэром своему двоюродному брату. Как рассказал Сиб.фм Александр Мозжерин, никакого отношения к решению не выдвигать свою кандидатуру это не имеет.

«Тогда была создана специальная комиссия. Комиссия изучила моё дело, потом вынесли его на сессию. Совет депутатов решил, что никаких нарушений не было выявлено. Тут можно сказать, прокуратура несколько горячилась в этом деле. Действительно, это мой двоюродный брат – родственные отношения присутствуют, хотя и не прямые. Это было не выделение земельного участка, а продление договора. Фактически, не продлевая его, я бы нарушил закон», – объяснил Мозжерин.

Запомнится градоначальник жителям Оби и строительством детского сада в не самом подходящем для этого месте. Летом прошлого года жители вышли на пикет против возведения садика на болоте. Сразу после этого в кабинете Александра Мозжерина прошло совещание, на котором решили скорректировать проект. Однако тогда строительная техника не прекратила работы — тяжёлые грузовики не прекратили возить грунт по дорогам частного сектора, которые для этого не предназначены.

Напомним, в начале ноября новосибирцы потребовали отправить в отставку главу минприроды.