«Найдите меня в гараже»: шокирующие подробности загадочной гибели молодого гонщика из Омска

сегодня 17:12 Поделиться

Фото из личного архива героя публикации

Жителя Омска нашли без признаков жизни в собственном гараже; перед смертью он написал прощальный пост во «ВКонтакте».

Тело 21-летнего жителя Омска обнаружили в одном из гаражей утром 28 января. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления Следственного комитета. По предварительной версии, Максим Загородний покончил с собой. Труп обнаружили в отечественном автомобиле ВАЗ-2105.

Как следует из страницы погибшего в социальной сети «ВКонтакте», парень оставил пост, который стал предсмертной запиской. Ровно в 1:00 28 января на его стене появилась запись: «Найдите меня в гараже». Спустя несколько часов труп 21-летнего молодого человека нашли именно там.

По предварительной информации, парень покончил с собой. Максим Загородний увлекался гонками на отечественных автомобилях. Он выступал на одном из дрифт-заездов на том самом ВАЗ-2105, в котором позже обнаружили его труп. Следователи проводят проверку по факту инцидента. Обстоятельства трагедии выясняются.

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