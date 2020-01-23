Нападение на пилота самолёта: пьяному дебоширу из Новосибирска вынесли суровый приговор

сегодня 11:46 Поделиться

Фото со страницы Павла Макарова в соцсети Instagram

Три с половиной года проведёт в колонии строгого режима новосибирец, который устроил дебош на борту самолёта; мужчина был пьян и прорывался в кабину пилота.

Новосибирец, ударивший пилота самолёта, получил 3,5 года лишения свободы. Наказание за пьяный дебош мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в мае 2019 года, когда пассажир рейса, следовавшего из Новосибирска в Москву, начал неадекватно себя вести. При посадке на борт он ругался матом и толкал бортпроводников. Зачем сибиряк прорвался в кабину лётного экипажа, где ударил командира воздушного судна.

Успокоить дебошира пытались сотрудники ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво. Однако разбушевавшийся пассажир оскорбил и их.

«Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в декабре Сиб.фм рассказал о любителях показать характер в аэропортах и на борту самолёта.