Не гони коней: новосибирских водителей пугают морозами

сегодня 09:19 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В связи со снижением температур в Новосибирской области усложнилась ситуация на дорогах; водителей просят быть максимально внимательными – в клубах выхлопных газов можно не заметить препятствие.

Госавтоинспекция Новосибирска просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок. В морозную погоду стёкла автомашин покрываются изморозью, и водителю сложнее наблюдать за дорогой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители советуют автомобилистам перед началом движения полностью отогреть стёкла, чтобы обеспечить максимальную видимость.

«Морозная дымка, туманы и клубы выхлопных газов движущихся автомобилей также могут снижать видимость на дороге. Необходимо в таких условиях соблюдать дистанцию», – напомнили в ГИБДД Новосибирска.

Быть предельно внимательными инспекторы просят и пешеходов. Им необходимо помнить, что на скользких участках дороги тормозной путь значительно увеличивается.

Напомним, накануне синоптики предупредили новосибирцев о морозах до минус 35 градусов.