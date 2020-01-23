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Не гони коней: новосибирских водителей пугают морозами

сегодня 09:19

фото с сайта pixabay.com

В связи со снижением температур в Новосибирской области усложнилась ситуация на дорогах; водителей просят быть максимально внимательными – в клубах выхлопных газов можно не заметить препятствие.

Госавтоинспекция Новосибирска просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок. В морозную погоду стёкла автомашин покрываются изморозью, и водителю сложнее наблюдать за дорогой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители советуют автомобилистам перед началом движения полностью отогреть стёкла, чтобы обеспечить максимальную видимость.

«Морозная дымка, туманы и клубы выхлопных газов движущихся автомобилей также могут снижать видимость на дороге. Необходимо в таких условиях соблюдать дистанцию», – напомнили в ГИБДД Новосибирска.

Быть предельно внимательными инспекторы просят и пешеходов. Им необходимо помнить, что на скользких участках дороги тормозной путь значительно увеличивается.

Напомним, накануне синоптики предупредили новосибирцев о морозах до минус 35 градусов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирск
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