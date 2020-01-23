Не гони коней: новосибирских водителей пугают морозами
фото с сайта pixabay.com
В связи со снижением температур в Новосибирской области усложнилась ситуация на дорогах; водителей просят быть максимально внимательными – в клубах выхлопных газов можно не заметить препятствие.
Госавтоинспекция Новосибирска просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок. В морозную погоду стёкла автомашин покрываются изморозью, и водителю сложнее наблюдать за дорогой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители советуют автомобилистам перед началом движения полностью отогреть стёкла, чтобы обеспечить максимальную видимость.
«Морозная дымка, туманы и клубы выхлопных газов движущихся автомобилей также могут снижать видимость на дороге. Необходимо в таких условиях соблюдать дистанцию», – напомнили в ГИБДД Новосибирска.
Быть предельно внимательными инспекторы просят и пешеходов. Им необходимо помнить, что на скользких участках дороги тормозной путь значительно увеличивается.
Напомним, накануне синоптики предупредили новосибирцев о морозах до минус 35 градусов.
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