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Новосибирск, события 31 января: не пустить коронавирус и узнать свою родословную

сегодня 06:01

ФОТО PIXABAY.COM

Пятница – лучший день для культурного просвещения; новосибирцы точно не почувствуют дефицита прекрасного.

Последняя пятница января богата на события – официальные и не очень. Редакция Сиб.фм собрала вместе главные мероприятия дня, чтобы наши читатели ничего не пропустили.

Коронавирус не пройдёт

Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии пройдёт в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области. Участники рассмотрят вопрос «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

Заседание начнётся в 12:30 на улице Челюскинцев, 7а, второй этаж, кабинет 213.

Родословная – от «А» до «Я»

Сегодня открывается выставка, посвящённая 100-летию Сибархива – «Век на страже истории».

Экспозиция, охватывающая период с 20-х годов прошлого века, включает уникальные документы, фотографии и издания, повествующие, в частности, об особенностях научной деятельности сибирских архивистов. Специалисты Государственного архива Новосибирской области расскажут о фондах регионального архива, по которым можно изучать свою родословную. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с современными технологиями, которые применяются специалистами Государственного архива в работе, а также узнать о перспективах развития архивного дела в условиях цифровой экономики.

Мероприятие состоится в Государственном архиве Новосибирской области (улица Свердлова, 16). Начало в 11:00.

Новый детский сад

Первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов посетит сегодня Чулымский район. В программе визита – осмотр строительной площадки нового детского сада, стационарного корпуса ГБУЗ «Чулымская ЦРБ», а также участие в собрании представителей трудовых коллективов, предприятий, организаций, учреждений, общественности «Об итогах социально-экономического развития района за 2019 год и задачах на 2020 год».

Постапокалипсис на фото

Сегодня же Центр культуры ЦК19 представляет новый собственный кураторский проект «Изъятая повседневность»: выставку фотографии группы «ТРИВА» и медиапроекты Александра Никольского, посвящённые исследованию советской и постсоветской Сибири в фотографии, а также публичную программу.

Проект откроется выставкой позднесоветской фотографии легендарной группы «ТРИВА», запрещённой в СССР «за распространение идеологически вредных фотографий». Экспозиция включает в себя порядка 150 отпечатанных снимков ветеранов «новокузнецкой школы», а также показ прежде не экспонированных работ.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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