В Новосибирске выдали кредитов на 30 миллиардов рублей под бешеные проценты

сегодня 11:21 Поделиться

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Почти 300 миллиардов рублей выдали микрофинансовые организаций России за три квартала минувшего года; объём заимствований вырос на 5 %.

Рост количества микрофинансовых займов среди населения России отмечают специалисты. С января по сентябрь 2019 года жители взяли в долг свыше 300 млрд рублей. Более 33 млрд позаимствовали у МФО новосибирцы, оформившие займы через онлайн-сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Там отметили, что в минувшем году Новосибирская область вышла в лидеры по объёму онлайн-кредитования. В российском онлайн-микрокредитовании доля новосибирских МФО выросла с 25 % в 2018 году до 33 % по итогам 9 месяцев 2019 года.

Как прокомментировал начальник Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский, треть объёма всех онлайн-займов выдают новосибирские компании.

По его словам, условия в Новосибирской области благоприятны для создания МФО, которые развивают онлайн-продажи.

«Для качественного скоринга через интернет и безопасного хранения данных необходимы профессиональные IT-специалисты, которые есть в Новосибирске. При этом важно понимать, что новосибирские МФО кредитуют всю страну, а не только жителей нашего региона», – сказал представитель банка.

Специалисты объяснили двукратный рост онлайн-микрозаймов снижением процентных ставок. С 1 июля 2019 года ежедневная процентная ставка не должна превышать 1 %. Кроме того, с 1 января нынешнего года проценты по потребительским кредитам на срок до одного года не могут превышать сам долг более чем в полтора раза.

Напомним, в июне новосибирцы задолжали банкам почти 40 % своих доходов.