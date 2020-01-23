Он был в куртке болотного цвета: мужчину со шрамом под губой ищут в Новосибирске
Фото из группы "Лиза Алерт Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
В Новосибирске разыскивают мужчину, пропавшего больше двух недель назад; сибиряк ушёл из дома в Первомайском районе.
46-летнего Сергея Сулинова ищут в Новосибирске — мужчина ушёл из дома еще 13 января и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поискового отряда "Лиза Алерт Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".
У Сергея Сулинова — шрам под нижней губой, волосы — тёмные, он плотного телосложения.
В день пропажи мог быть одет в куртку болотного цвета, тёмно-синие джинсы, серую вязаную шапку и чёрные ботинки.
Всех, кому известно о местонахождении новосибирца, просят позвонить по телефону горячей линии — 8-800-700-54-54 или 112.
Напомним, в январе сибирячка заблудилась на ночном кладбище.
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