Отстранённый за утрату доверия экс-губернатор Новосибирской области требует компенсации

сегодня 18:39 Поделиться

фото из архива сиб.фм

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко потребовал возмещения морального вреда и оплаты адвокатов; две статьи оценены в 7,5 миллионов рублей.

Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко подал иск к министерству финансов России с требованием компенсировать незаконное уголовное преследование и оплату адвокатов. Об этом сообщили сегодня в Октябрьском районном суде Новосибирска.

Моральный вред Василий Юрченко оценил в 3,3 миллиона рублей, за отлату работы правозащитников он требует 4,2 миллиона.

Губернатором Новосибирской области Юрченко был с 2010 по 2014 год. В марте Василий Алексеевич лишился кресла с формулировкой «в связи с утратой доверия». В мае 2014 в отношении Юрченко СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность», а в августе за превышение должностных полномочий. Речь тогда шла о продаже земельного участка в центре Новосибирска. Осенью 2017 года суд приговорил экс-губернатора к трём годам условно.

"В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило два исковых заявления экс-губернатора Новосибирской области Юрченко Василия Алексеевича к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления федерального казначейства по Новосибирской области о возмещении морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования по ч. 2 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий", — говорится в сообщении суда.

Напомним, бывший главный следователь МВД по Новосибирской области Андрей Неупокоев требует восстановления на работе в суде Москвы.