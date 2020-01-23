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"Перебросить технику и персонал": общественники просят Путина помочь с уборкой снега в Новосибирске

сегодня 19:19

фото Ильи Богданова в социальной сети "ВКонтакте"

Лидер общественной организации «Гражданский патруль» попросил у Путина и Собянина помощи в уборке снега в Новосибирске; снегоуборщики предлагают доставить по железной дороге.

Путина попросили выделить технику и специалистов для уборки снега в Новосибирске. Официальное обращение президенту страны и мэру Москвы направил руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

В этом году Новосибирск не в силах самостоятельно справиться с уборкой снега. Как говорится в тексте документа, снегоуборочная техника в регионе находится в большом дефиците. В распоряжении дорожно-эксплуатационных учреждений Новосибирска имеется всего 765 единиц техники. Этого, несмотря на круглосуточный режим работы, недостаточно для борьбы со снегом, которого в этом году выпало сверх нормы.

Ростислав Антонов привёл конкретные цифры: в январе выпало 38,8 миллиметров осадков, что превышает норму на 62%, в декабре ситуация была ещё хуже – выпало 190% месячной нормы.

Антонов предложил использовать для уборки сибирского снега многочисленную технику и персонал из европейской части России. Снега там нет, люди и машины изнывают без дела.

Доставить машины и специалистов в Новосибирск общественник предлагает железнодорожным транспортом.

Напомним, в Новосибирске введён режим ЧС из-за большого количества снега.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

президент
снег
Гражданский патруль
Путин Владимир
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