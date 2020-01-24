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Погода в Новосибирске 31 января: солнце и мороз

сегодня 07:01

Фото Pixabay

В Новосибирске продолжаются холода; сегодня морозы усилятся.

Сегодня, 31 января, в Новосибирске холода усилятся. Синоптики обещают понижение температуры до — 26 градусов утром и -23 градуса днём. Ближе к ночи столбик термометра будет показывать -25 градусов. Стоит отметить, что по прогнозу сегодня совсем не будет ветра. Также возможно небольшое количество осадков ранним утром.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

погода
Новосибирск
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