Поплатился за любопытство: кот застрял в сточной трубе в новосибирском Академгородке

сегодня 08:35 Поделиться

Фото из группы "Сообщество Академгородка" в социальной сети "ВКонтакте"

В металическую ловушку угодил кот в Новосибирске; голова животного застряла в сточной трубе.

Жители Академгорода ищут хозяев кота, который едва не поплатился за своё любопытство — голова усатого застряла в отверстии сточной трубы. Об этом сообщается в группе "Сообщество Академгородка" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам автора публикации, инцидент произошёл на улице Полевой, рядом с домом № 14.

Неравнодушные люди помогли животному выбраться из заточения, согрели и накормили. Теперь они ищут владельцев кота.

Других подробностей случившегося в посте не сообщаются.

Всех, кто узнал в спасённом питомце своего Барсика или Фрэнка, просят позвонить или написать по номеру телефона: 79779148032.

Напомним, в октябре 2019 года рыжий кот застрял за холодильником в ветклинике Новосибирска.