Попросился в туалет и смылся: преступник сбежал из суда в Кузбассе
фото с сайта pixabay.com
В Кемеровской области разыскивают 33-летнего мужчину, который накануне сбежал из зала суда; подозреваемому удалось обхитрить конвоира.
33-летний подсудимый сбежал из зала суда в Новокузнецке. Мужчина попросил вывести его в туалет, где напал на охранника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Кемеровской области.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл 29 января около 16:30.
«Сотрудник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где последний ударил его несколько раз кулаком по лицу, причинив травму», – установили следователи.
Воспользовавшись ситуацией, подсудимый убежал из суда и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас беглеца ищут правоохранители региона.
Отметим, что за последние 2 недели это уже второй трагический случай в новокузнецких судах. 16 января мужчина застрелил сотрудника службы приставов.
Напомним, 16 января стали известны подробности хладнокровного убийства в кемеровском суде.
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