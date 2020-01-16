Попросился в туалет и смылся: преступник сбежал из суда в Кузбассе

сегодня 12:46 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В Кемеровской области разыскивают 33-летнего мужчину, который накануне сбежал из зала суда; подозреваемому удалось обхитрить конвоира.

33-летний подсудимый сбежал из зала суда в Новокузнецке. Мужчина попросил вывести его в туалет, где напал на охранника. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл 29 января около 16:30.

«Сотрудник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где последний ударил его несколько раз кулаком по лицу, причинив травму», – установили следователи.

Воспользовавшись ситуацией, подсудимый убежал из суда и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас беглеца ищут правоохранители региона.

Отметим, что за последние 2 недели это уже второй трагический случай в новокузнецких судах. 16 января мужчина застрелил сотрудника службы приставов.

Напомним, 16 января стали известны подробности хладнокровного убийства в кемеровском суде.