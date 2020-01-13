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«Прекращайте клоунаду»: новосибирская молодёжь просит проверить депутата на адекватность из-за скандала с Элджеем

сегодня 14:47

фото со страниц Элджея и Андрея Шамалёва в соцсети «ВКонтакте»

Член областного молодёжного парламента просит прокуроров проверить на адекватность депутата горсовета, настаивающего на отмене концерта Элджея в Новосибирске; у молодого политика сложилось впечатление, что народным избранникам заняться больше нечем.

Новосибирскую молодёжь возмутило недавнее обращение депутата горсовета Сергея Сухорукова в прокуратуру с просьбой проверить тексты Элджея на соответствие нормам морали и этики, из-за чего мартовский концерт исполнителя в столице Сибири оказался под угрозой срыва.

Член молодёжного парламента при Заксобрании области Андрей Шамалёв не захотел мириться с такой активностью депутата. Молодой человек тоже направил обращение в надзорное ведомство с просьбой проверить народного избранника на адекватность.

«Человек, а тем более депутат, в здравом уме и светлой памяти заниматься подобной тратой времени не должен. Допускать подобных общегородских решений нельзя!» – написал Шамалёв.

По мнению автора обращения, депутат, призывающий к отмене концерта, ущемляет свободу слову в России.

«Складывается ощущение, что заняться нашим народным избранникам больше нечем», – отметил Шамалёв.

Обращение в прокуратуру Новосибирской области парламентарий направил через интернет-приёмную надзорного ведомства. На личной странице в социальной сети «ВКонтакте» молодой человек также упрекнул депутата в желании «хайпить на тщетных попытках запретить концерт одного из новосибирских исполнителей».

Андрей Шамалёв призвал депутата Сергея Сухорукова чаще встречаться с жителями округа, узнавать их проблемы.

«Прекращайте клоунаду. Уже не смешно. Уже страшно. Страшно за то, что вот такие деятельные люди в этом году снова начнут прорываться на мандаты», – резюмировал молодой человек.

Как ранее писал Сиб.фм, депутат горсовета Новосибирска полагает, что в текстах Элджея открыто пропагандируются наркомания, алкоголизм, суицидальное поведение, распущенность и жестокость. К тому же в текстах используется нецензурная лексика.

Напомним, концерт Элджея в Новосибирске назначен на 8 марта.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
Элджей
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