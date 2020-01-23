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Прилетевшего из Китая ребёнка экстренно госпитализировали в Новосибирске

сегодня 18:21

фото ОК,ру

В больницу Новосибирска доставили 3-летнюю девочку; вместе с родителями она прилетела сегодня из Китая.

Маленькую пациентку на скорой помощи прямо из аэропорта Толмачёво доставили в детскую инфекционную больницу № 3.

Трёхлетняя малышка сегодня, 30 января, прибыла из Китая вместе с родителям.

Как сообщил Сиб.фм источник в медицинском учреждении, ребёнок помещён в отдельный бокс. У девочки взяли анализы и отправили их в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» для идентификации заболевания и исключения коронавируса.

«У девочки наблюдаются легкие признаки ОРВИ. Семья отдыхала на острове Хайнань (Китай) и в четверг, 30 января, вернулась в Россию рейсом из Пекина. В самолете ребенок почувствовал недомогание, на борту девочке измерили температуру, она оказалась слегка повышенной — 37,7», — рассказали о ситуации на странице минздрава Новосибирской области.

В минздраве добавили, что результаты анализов ребёнка будут известны в пятницу, 31 января.

Напомни, 30 января стало известно, что в Новосибирске с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Китай
эпидемия
ребёнок
госпитализация
коронавирус
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