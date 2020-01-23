Прокуратура начала проверку после обрушения крыши многоэтажки в Новосибирске
Фото прокуратуры Калининского района г. Новосибирска
Прокуроры проверят действия управляющей компании; ранее на улице Народной под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома.
Прокуратура проверяет работу жилищно-коммунальных служб после обрушения крыши на улице Народной, 31/1 в Новосибирске. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила помощник прокурора Калининского района Нина Симухина. Инцидент произошёл накануне вечером, 29 января. Как ранее писал Сиб.фм, крыша пятиэтажки рухнула из-за навалившегося снега. Обрушились несколько листов кровли, которые попали в чердачное помещение.
По данным областного ГУ МЧС, никто из жильцов в результате происшествия не пострадал. На место выехали сотрудники управляющей компании, которые занялись разбором завалов. В то же время к дому на Народной приехала прокуратура Калининского района.
«Организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг», – добавили в ведомстве.
Дом на улице Народной, 31/1 находится в ведении ООО УК «Регион». По данным источника Сиб.фм, несколько лет назад в доме уже велись ремонтные работы по восстановлению крыши. Дом был построен в 1959 году.
По данным другого источника Сиб.фм, у жильцов дома ранее уже были проблемы с этой управляющей компанией. В 2015 году жители пожаловались на слишком высокий тариф на электричество. Прокурорская проверка выяснила, что в подвале на время ремонта поселились сотрудники управляющей компании, а за электричество, которым они пользовались, платили жители пятиэтажки. Также директор УК неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил начисления платежей.
Напомним, в ноябре управляющая компания в Новосибирске обманом заставляла пенсионера платить по завышенному тарифу.
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