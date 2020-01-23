Пугают пожарами и газом: новосибирских пенсионеров вынуждают платить за бесполезные чудо-приборы

сегодня 10:45 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области снова объявились торговцы приборами, которые якобы защищают от пожаров и утечки газа; устройства продают доверчивым пенсионерам по завышенной цене.

Жители Оби пожаловались на молодых людей, которые под видом электриков и сотрудников газовых служб ходят по домам и квартирам, вынуждая пенсионеров покупать приборы для защиты от пожара и утечки газа. Об этом сообщается в группе «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов авторов публикации, «мошенники предлагают чудесный аппарат, стоимость которого составляет 30 000 рублей». Но пенсионерам и малообеспеченным гражданам умельцы готовы продать устройство всего за 6990 рублей, причём «акция действует только один день!».

Подписчики паблика отмечают, что торговцы уже не в первый раз появляются в Оби. К одним в квартиры приходил молодой человек с «красными корочками», к другим – девушка.

«К нам она тоже заходила, мы живём этажом выше, и уже заставляла купить стабилизатор напряжения за 22 000 рублей. Жалко, меня дома не было, я бы ей так купила, что только пятки бы сверкали!» – написала в комментариях сибирячка Анна Кузнецова.

По словам Лидии Оспищевой, её тоже навестили люди с корочками.

«Вчера приходили, в розетки вставляли что-то и потом предлагали заменить электрику», – отметила женщина.

Судя по данным акта приёма-передачи, который предлагают подписать доверчивым пенсионерам, цифровое реле контроля напряжения стоит 30 тысяч рублей, однако цена со скидкой составляет 6990 рублей.

Продавцы устройств действуют от лица компании ООО «ГорГаз Безопасность».

Ранее Сиб.фм уже рассказывал о методах работы этой компании. Сотрудники представляются специалистами реально существующих организаций и предлагают пожилым людям купить газоулавливатель «Патриот». В то время как на рынке цена этого устройства не превышает 3 тысяч рублей, с пенсионеров берут как минимум вдвое больше.

При этом, по словам экспертов, эффективность «Патриота» не доказана.

Напомним, в январе новосибирских пенсионерок вынудили купить ненужные им стиральные машины по завышенной цене.