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РЖД вернёт пассажирам деньги за билеты в Китай

сегодня 17:23

фото с сайта pixabay.com

Пассажирам, которые купили билеты на поезда в Китай, вернут их полную стоимость; РЖД не будет взимать дополнительные сборы.

Российские железные дороги вернут пассажирам полную стоимость билетов на поезда в Китай. Об этом сообщает сайт РЖД. Ведомство указывает, что дополнительные сборы при возврате билетов взиматься не будут.

Между Россией и Китаем курсируют поезда Пекин – Москва, который проходит через Новосибирск, и Суйфэньхэ – Гродеково формирования «Китайских железных дорог». Кроме того есть беспересадочные вагоны АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва – Пекин.

Билеты, приобретённые в кассах на территории России, пассажиры могут сдать в международных кассах АО «ФПК». Гражданам, которые купили билеты в зарубежных государствах и, находясь на территории России, решили отказаться от поездки, следует не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда обратиться в любой пункт продажи билетов АО «ФПК» для проставления отметок. По отмеченным билетам деньги вернут в иностранных кассах приобретения.

В настоящее время работники поездных бригад проводят с пассажирами инструктажи по правилам поведения при распространении коронавируса и обрабатывают вагоны дезинфицирующими средствами.

На пограничных железнодорожных пунктах пропуска проводится усиленный контроль с использованием тепловизионного оборудования.

Напомним, с 31 января «Российские железные дороги» временно прекращают сообщение с Китаем. Меры продлятся до 27 марта.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Китай
эпидемия
РЖД
коронавирус
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