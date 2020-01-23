РЖД вернёт пассажирам деньги за билеты в Китай
фото с сайта pixabay.com
Пассажирам, которые купили билеты на поезда в Китай, вернут их полную стоимость; РЖД не будет взимать дополнительные сборы.
Российские железные дороги вернут пассажирам полную стоимость билетов на поезда в Китай. Об этом сообщает сайт РЖД. Ведомство указывает, что дополнительные сборы при возврате билетов взиматься не будут.
Между Россией и Китаем курсируют поезда Пекин – Москва, который проходит через Новосибирск, и Суйфэньхэ – Гродеково формирования «Китайских железных дорог». Кроме того есть беспересадочные вагоны АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва – Пекин.
Билеты, приобретённые в кассах на территории России, пассажиры могут сдать в международных кассах АО «ФПК». Гражданам, которые купили билеты в зарубежных государствах и, находясь на территории России, решили отказаться от поездки, следует не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда обратиться в любой пункт продажи билетов АО «ФПК» для проставления отметок. По отмеченным билетам деньги вернут в иностранных кассах приобретения.
В настоящее время работники поездных бригад проводят с пассажирами инструктажи по правилам поведения при распространении коронавируса и обрабатывают вагоны дезинфицирующими средствами.
На пограничных железнодорожных пунктах пропуска проводится усиленный контроль с использованием тепловизионного оборудования.
Напомним, с 31 января «Российские железные дороги» временно прекращают сообщение с Китаем. Меры продлятся до 27 марта.
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