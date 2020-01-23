Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Сексуальная невеста шокировала водителей на Бердском шоссе

сегодня 16:56

фото со страницы сообщества «Курьер.Среда.Бердск»

Сибирячка с ультракороткой стрижкой вышла на обочину в откровенном свадебном платье; автомобилисты были удивлены и шокированы.

Водители на Бердском шоссе под Новосибирском стали свидетелями необычного действа. На обочине дороги стояла девушка в очень откровенном свадебном платье и позировала фотографу. Иногда дама поворачивалась в сторону трассы, словно завлекая водителей.

В сети пользователи новосибирских пабликов разделились на два лагеря. Одни начали писать, что это позорище и срам, другие – поддержали смелость «невесты».

Оказалось, девушка в белом – профессиональная модель Юлия Прокофьева, которая участвовала в фотосессии для конкурса «Дрянь». Цель проекта – показать, что у каждой женщины кроме семьи и дома должна быть возможность самореализоваться.

Об этом рассказала Дарья Гладышева, автор проекта «Взаимо-помощь предпринимателям в продвижении против Бизнес-монополистов» местным СМИ.

Автором фотографий выступила новосибирская фотограф и ретушёр Екатерина Швецова.

Напомним, 31 января в Новосибирске откроется фотовыставка «Изъятая повседневность», где сибирякам покажут фотографии апокалипсиса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Бердск
фотография
невеста
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

638635
Пособие на ребёнка от трёх до семи лет: Путин объяснил, как получить выплаты
185789
Масленица: когда будем праздновать в 2020 году
178312
Население России пошло на убыль
178186
Дети не были в креслах: подробности смертельного ДТП под Новосибирском
175091
Опекунша истязала детей: органы опеки на жалобы не реагировали
162422
Школьники с битами повредили иномарку и «вынесли» крупный ТЦ в Новосибирске
133485
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм