Сексуальная невеста шокировала водителей на Бердском шоссе

сегодня 16:56 Поделиться

фото со страницы сообщества «Курьер.Среда.Бердск»

Сибирячка с ультракороткой стрижкой вышла на обочину в откровенном свадебном платье; автомобилисты были удивлены и шокированы.

Водители на Бердском шоссе под Новосибирском стали свидетелями необычного действа. На обочине дороги стояла девушка в очень откровенном свадебном платье и позировала фотографу. Иногда дама поворачивалась в сторону трассы, словно завлекая водителей.

В сети пользователи новосибирских пабликов разделились на два лагеря. Одни начали писать, что это позорище и срам, другие – поддержали смелость «невесты».

Оказалось, девушка в белом – профессиональная модель Юлия Прокофьева, которая участвовала в фотосессии для конкурса «Дрянь». Цель проекта – показать, что у каждой женщины кроме семьи и дома должна быть возможность самореализоваться.

Об этом рассказала Дарья Гладышева, автор проекта «Взаимо-помощь предпринимателям в продвижении против Бизнес-монополистов» местным СМИ.

Автором фотографий выступила новосибирская фотограф и ретушёр Екатерина Швецова.

Напомним, 31 января в Новосибирске откроется фотовыставка «Изъятая повседневность», где сибирякам покажут фотографии апокалипсиса.