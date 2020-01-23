Сергей Шнуров посвятил стихи коронавирусу

сегодня 19:42 Поделиться

фото из архива сиб.фм

Лидер группировки «Ленинград» призвал «путешествовать по миру»; стихи Шнуров выложили в своём Instsgram.

Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» отреагировал на многочисленные сообщения о вспышке коронавируса. Певец и шоумен написал стихи, которые опубликовал в своём Instagram.

Шнуров призвал во всём видеть хорошее и путешествовать по миру.

«Вспыхнул вдруг коронавирус,

У людей полно идей.

Путешествуйте по миру,

Пока нет очередей.

В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже — благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать», написал Сергей Шнуров.

Первые вспышки коронавируса нового типа появились в городе Ухань. Эксперты установили, что возбудителем стал новый тип вируса — 2019-nCoV.

Число заболевших в Китае приближается к восьми тысячам, погибли более 170 человек.

Напомним, Россия объявила о прекращении железнодорожного сообщения с Китаем.