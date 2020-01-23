Сергей Шнуров посвятил стихи коронавирусу
фото из архива сиб.фм
Лидер группировки «Ленинград» призвал «путешествовать по миру»; стихи Шнуров выложили в своём Instsgram.
Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» отреагировал на многочисленные сообщения о вспышке коронавируса. Певец и шоумен написал стихи, которые опубликовал в своём Instagram.
Шнуров призвал во всём видеть хорошее и путешествовать по миру.
«Вспыхнул вдруг коронавирус,
У людей полно идей.
Путешествуйте по миру,
Пока нет очередей.
В Лувре без китайцев тихо,
В Эрмитаже — благодать!
Не бывает так, чтоб лихо,
Не могло чего-то дать», написал Сергей Шнуров.
Первые вспышки коронавируса нового типа появились в городе Ухань. Эксперты установили, что возбудителем стал новый тип вируса — 2019-nCoV.
Число заболевших в Китае приближается к восьми тысячам, погибли более 170 человек.
Напомним, Россия объявила о прекращении железнодорожного сообщения с Китаем.
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