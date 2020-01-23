Шенгенская виза: какие документы нужны со 2 февраля

сегодня 13:44 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

С воскресенья, 2 февраля, изменяется порядок получения шенгенской визы; Сиб.фм выяснил, какой пакет документов нужен для того, чтобы ей обладать.

Чтобы получить шенгенскую визу, необходимо определиться со страной, в которую вы отправитесь в путешествие. Нужно обратить внимание на то, что если в ваших планах посетить не одну, а две или больше стран, обращаться нужно будет в то консульство, где вы планируете провести больше дней. Если у вас запланировано равное количество дней в разных странах, идти за визой нужно в консульство той страны, чью границу вы пересечёте первой.

Как ранее сообщал Сиб.фм, со 2 февраля изменится порядок выдачи шенгенских виз. Однако, что касается пакета документов, то он остался прежним.

Во-первых, для получения шенгенской визы вам потребуется заграничный паспорт. Его срок действия должен быть на 3 месяца дольше даты окончания путешествия. Также в нём должны быть чистые страницы, на которые будет вклеиваться виза. Если у вас сохранились старые паспорта с уже имеющимися визами, приложите их. Уточните в консульстве, копии каких страниц нужны для получения визы. Одни просят копии всех страниц, другие – только с фото и визами.

Также сделайте ксерокопии внутреннего паспорта. Как правило, нужно сделать копии всех заполненных страниц. Внутренний паспорт на получение виз не сдаётся.

Во-вторых, вам будет нужно предъявить заполненное заявление на получение шенгенской визы. Оно бывает двух видов – электронное и бумажное. Перед заполнением уточните, какой вариант принимают в выбранном вами консульстве. На официальном сайте консульств можно найти образцы заполнения заявления.

В-третьих, фотографии. Как правило, требуется две цветных фотографии размером 3,5*4,5 сантиметра. Фото должны быть сделаны накануне. Обратите внимание на требования, предъявляемые к фото. Одно нужно приклеить на анкету, второе прикрепить скрепкой.

В четвёртых, визовый сбор. Со 2 февраля он составляет 80 евро. Однако для граждан России она осталось прежней, 35 евро или около 2500 рублей по курсу Центробанка РФ. Перед обращением в консульство нужно уточнить, каким образом оплачивается визовый сбор: картой, наличными или банковским переводом.

Также вам понадобится медицинская страховка. Все страны требуют, чтобы она была оформлена на все даты пребывания, а некоторые просят указывать дополнительный коридор в 15 суток. Страховку можно оформить в любой компании, в том числе и онлайн.

Кроме того, необходимо предоставить бронь на место, где вы будете проживать. На любом документе о проживании должны быть ваше имя и фамилия как в загранпаспорте, даты заезда и выезда, название и контактные данные.

Ещё один документ, который необходимо предоставить, – подтверждение платёжеспособности. Это может быть выписка с банковского счёта, справка с работы с указанием зарплаты, отчёт 2НДФЛ. На день пребывания в Шенгенской зоне необходимо 40 евро или около 2800 рублей. Все справки должны быть «свежие», с подписями и печатями. Если своих средств недостаточно, предоставляются письмо и справки от спонсора.

Также необходимо предъявить билеты на обратную дорогу. Если вы планируете путешествовать на автомобиле, то необходимо составить письмо с описанием маршрута, а также предъявить документы и страховку на машину.

Напомним, в конце октября Сиб.фм рассказал, кому и за что могут запретить выезд за границу.