Шенгенская виза: цена со 2 февраля

сегодня 16:59 Поделиться

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В воскресенье, 2 февраля, изменятся правила выдачи виз в страны Шенгенского соглашения; одно из нововведений – повышение стоимости консульского сбора.

На 20 евро дороже будут платить со 2 февраля 2020 года за консульский сбор при получении шенгенской визы. Теперь он будет равен 80 евро. Это примерно 5500 рублей. Однако россиянам не стоит расстраиваться – их повышение не коснётся. Стоимость консульского сбора для россиян останется прежней – 35 евро или 2500 рублей.

Как ранее сообщал Сиб.фм, кроме повышения консульского сбора для получателей шенгенских виз увеличивается срок подачи заявок с 3 до 6 месяцев.

Сейчас в зону Шенгена входит 26 стран, из которых 22 – члены Европейского Союза, а ещё четыре – члены Европейской ассоциации свободной торговли.

Для того, чтобы получить шенгенскую визу, необходимо выбрать консульство. Ранее Сиб.фм рассказал, какие документы нужны для того, чтобы получить въездной документ в Европу.

Для получения Шенгенской визы нужно предоставить: заграничный паспорт с чистыми страницами, заявление, две фотографии, страховку от несчастного случая, визовый сбор, бронь на место проживания и подтверждение платёжеспособности.

Напомним, в середине июля Артёму Лоскутову отказали в визе в США из-за прошлых дел с наркотиками.