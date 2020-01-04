Спасли бесплатно и за 30 секунд: замерзавшему на трассе водителю грузовика помогли новосибирские дорожники

сегодня 13:47 Поделиться

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», пресс-службы ТУАД Новосибирской области

Грузовик, застрявший в снегу на трассе под Новосибирском, вытянули с помощью техники территориального управления дорог; спасательная операция продолжалась всего несколько секунд.

Специалисты территориального управления дорог (ТУАД) пришли на помощь водителю грузовика, оказавшемуся в снежной ловушке. Уходя от ДТП, машина слетела в кювет, и вызволить транспорт своими силами не удавалось. Помощи мужчина ждал больше суток.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе ТУАДа, операция по вызволению грузовика заняла всего несколько минут.

«Сегодня примерно в половине первого поступил звонок от мужчины, автомобиль которого завяз неподалёку от села Кадниха Татарского района. На место тут же отправились специалисты и вытянули его», – уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм писал, что владелец грузовика больше суток находился рядом с завязшей машиной – бросить транспорт с товаром он боялся, а связаться с работодателем (на борт грузовика нанесён логотип компании «Инмарко» – ред.) не удавалось.

«Выдернуть машину силами других грузовиков тоже не получилось. Пятитонник крепко завяз в снегу», – делились одни комментаторы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Видимо, нет у человека денег на эвакуатор, вот и всё», – отмечали другие.

В территориальном управлении автодорог Новосибирской области уточнили, что помощь водителю грузовика была оказана абсолютно бесплатно.

Отметим, что зимой на трассах области дежурят передвижные пункты обогрева, в которых есть тёплая одежда, горячий чай, тепловые пушки, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты.

«Людей могут доставить в тёплое место. А при экстренной необходимости автомобиль с согласия водителя будет транспортирован в теплый бокс», – уточнили в ТУАД.

В ведомстве уточнили, что звонки о проблемах на трассе круглосуточно принимаются по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8 913 949-00-30.

«В случае необходимости мы направляем службу помощи в необходимую точку», – добавили в пресс-службе.

Напомним, 4 января автомобиль ППС застрял в одном из дворов Новосибирска.