«Убьёт – тогда звоните!»: новосибирцы винят полицию в убийстве беременной сибирячки

сегодня 15:42 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Жители Новосибирска обвиняют силовиков в том, что они не отреагировали должным образом на избиение погибшей сибирячки; за две недели до убийства она писала заявление в полицию на сожителя.

Сибиряки обвиняют сотрудников МВД в гибели беременной жительницы Новосибирска. Трагедия произошла 27 января – тогда мужчина по имени Рустам Фатуллаев напал с ножом на 33-летнюю Наталью Чернышёву. Новость о жестоком убийстве в центре города сначала вызвала волну негативных комментариев в адрес предполагаемого убийцы.

Однако теперь сибиряки переключились с Фатуллаева на сотрудников полиции. Сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что Наталья Чернышёва уже жаловалась в полицию на избиения со стороны этого мужчины. Она написала заявление 15 января – правоохранители сняли побои, допросили обоих участников конфликта, а спустя 2 недели девушку убили в подъезде собственного дома. Комментаторы в соцсетях негодуют – по их мнению, трагедии можно было избежать благодаря оперативной работе силовиков.

«А вот по поводу полиции, это конечно ужасно! К домашнему насилию относятся "прохладно". Почему? Если девушка вышла замуж, она что продалась в рабство?» – пишет девушка в паблике (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Другие же считают, что при вызове полиции приходится отвечать на слишком большое количество вопросов.

«Помогите на меня напали!!!-----Не кричите! сколько вам полных лет? Где прописаны? Проживаете по месту регистрации?, Если на вас напалии с ножом , нажмите кнопку один, Если с мачетте кнопку два, если с любым другим предметом... дождитесь ответа оператора....... Почему молчите? А спасаете себя сами? Ну ладно, не забудьте запомнить приметы нападавшего, а лучше узнайте его адрес!» – иронизирует подписчик.

Кто-то уверен: проблема в том, что в стране нет действующего закона о семейно-бытовом насилии. Комментаторы считают, что трагедию можно было бы предотвратить при помощи судебного запрета на приближение к девушке.

«Зато какой вой против закона о семейном насилии... Все в порядке: продолжайте умирать, полиция обязательно приедет тогда, когда будет труп», – негодует ещё один комментатор.

Осенью прошлого года Сиб.фм писал о разработке законопроекта о семейно-бытовом насилии. Его текст вызывает горячие споры между разными общественными деятелями. В частности, новосибирские православные активисты выступают против его принятия. По их мнению, закон приведёт к разрушению института семьи и якобы позволит государству без разбора вмешиваться в семейные отношения.

В пресс-службе ГУВД добавили, что других заявлений от Натальи не поступало. МВД проведёт служебную проверку, чтобы оценить действия сотрудников, которые занимались делом о побоях. В полиции корреспонденту Сиб.фм сообщили, что девушку направили на судебно-медицинскую экспертизу. Однако о её результатах ничего не известно.

«Инцидент произошёл 14 января, заявление поступило на следующий день. В нём девушка указала, что этот человек является её сожителем. Пострадавшей выдали направление на СМЭ, но результаты в полицию не поступили. Либо она не успела пройти экспертизу, либо в указанный срок не прошла, либо результаты ещё не дошли до отделения. Для принятия процессуального решения необходимо было заключение судебно-медицинской экспертизы. Без него невозможно возбуждение уголовного или административного дела», – объяснили в ГУВД.

Трагедия произошла днём 27 января. Тогда 34-летний Рустам Фатуллаев дождался в подъезде беременную девушку и ударил её ножом в спину. От полученных травм Наталья Чернышёва скончалась в больнице – ребёнка спасти тоже не удалось. После происшествия мужчина уехал в Омск при помощи сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. Спустя сутки Фатуллаева задержали в одной из местных гостиниц.

Напомним, накануне стало известно, что подозреваемый в убийстве беременной сибирячки – уроженец Тюмени.