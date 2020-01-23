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Убийство беременной в Новосибирске: подозреваемый арестован до 27 марта

сегодня 16:21

Фото Сиб.фм

Октябрьский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве беременной сибирячки; Рустам Фатуллаев частично признал свою вину.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве беременной сибирячки Натальи Чернышёвой сегодня, 30 января. Заседание по избранию меры пресечения прошло в Октябрьском районном суде Новосибирска. Рустам Фатуллаев отправится в СИЗО до 27 марта.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

суд
Новосибирск
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