Убийство беременной в Новосибирске: подозреваемый арестован до 27 марта
Фото Сиб.фм
Октябрьский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве беременной сибирячки; Рустам Фатуллаев частично признал свою вину.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве беременной сибирячки Натальи Чернышёвой сегодня, 30 января. Заседание по избранию меры пресечения прошло в Октябрьском районном суде Новосибирска. Рустам Фатуллаев отправится в СИЗО до 27 марта.
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