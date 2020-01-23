Убийство беременной в центре Новосибирска: погибшая уже жаловалась на избиения в полицию

сегодня 09:46 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Жительница Новосибирска обращалась в полицию за 2 недели до смерти; её избил подозреваемый в убийстве.

Беременная девушка из Новосибирска Наталья Чернышёва, которую жестоко убили 27 января, раньше писала заявление на предполагаемого убийцу из-за побоев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области накануне, 29 января. По данным полиции, Рустам Фатуллаев 15 января избил девушку. Когда она написала заявление в полицию, у неё сняли побои, однако подозреваемый не был задержан. Также в пресс-службе добавили, что других заявлений от погибшей не поступало.

Как ранее писал Сиб.фм, жестокое убийство Натальи Чернышёвой произошло днём 27 января. По версии следствия, 34-летний Рустам Фатуллаев дождался её в подъезде, а затем ударил ножом в спину. Девушка была на восьмом месяце беременности – она скончалась вместе с ребёнком в больнице.

После убийства Фатуллаев скрылся при помощи сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar в Омске. Его задержали спустя сутки в одной из местных гостиниц и направили в Новосибирск для дачи показаний. Как удалось выяснить Сиб.фм, предполагаемый убийца приехал в Новосибирск из Тюмени.

Напомним, 27 января в Новосибирске застрелили главу ЖСК «Залесский».