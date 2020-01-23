В прокуратуре Новосибирска назвали самые нечищеные улицы

сегодня 07:16 Поделиться

Фото со страницы "Типичный Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В список самых неубранных от снега новосибирских улиц попали 40 адресов; проверку провела прокуратура.

Прокуратура в Новосибирске проверила качество уборки городских улиц. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В ходе масштабной проверки сотрудники городской прокуратуры нашли на карте города несколько десятков неочищенных от снега улиц.

В список попали Красный проспект, Писарева, Ипподромская, Ольги Жилиной, Фрунзе, Орджоникидзе, Каменская, Мичурина и Крылова. Эти улицы располагаются в самом центре города. В Калининском районе снег не убирают на Богдана Хмельницкого и Народной. В Ленинском на Котовского, Покрышкина, Карла Маркса, Старинславского, Тульской и Ударной. В список также попали Кошурникова, Лежена и Королёва. Всего в антирейтинг очистки улиц включили 40 адресов.

Напомним, вечером 29 января в Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома на улице Народной.