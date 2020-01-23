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Вербное воскресенье: какого числа в 2020 году

сегодня 16:28

Фото Сиб.фм

За неделю до Пасхи христиане отмечают Вербное воскресенье: Сиб.фм выяснил, когда этот праздник будут отмечать православные в 2020 году.

В шестое воскресенье Великого поста христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим. Однако православные его называют Вербным воскресеньем. Это один из самых главных праздников христианства, он относится к двунадесятым. Он посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Праздник символизирует признание Иисуса Мессией, а также прообраз вхождения человека в рай.

В этом году Великий пост начинается 3 марта, а заканчивается 19 апреля. Соответственно, шестое воскресенье поста выпадает на 12 апреля.

По традиции Вербное воскресенье отмечается накануне страстной недели, за неделю до Пасхи. Этот праздник напоминает о евангельских событиях, предшествующих крестному страданию Христа – его путь местные жители застилали пальмовыми ветками. Однако в России и других странах с умеренным климатом их заменяют вербами.

Сразу за Вербным воскресеньем начинается Страстная седмица. В течение всей недели верующие наводят порядок в доме. По традиции с четверга до субботы женщины проводили время у печи: пекли пасхальные куличи, красили яйца и жарили мясо.

Напомним, 28 января Сиб.фм рассказал о том, когда православные в 2020 году отметят Прощёное воскресенье.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

церковь
православие
праздники
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