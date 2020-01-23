Волк на улицах Татарска: жителей Новосибирской области напугали видео с лесным хищником возле жилых домов
Скриншот и видео со страницы Ростислава Антонова в социальной сети «ВКонтакте»
В социальных сетях распространяется вирусное видео с хищником, гуляющим возле многоэтажного дома; представитель администрации Татарского района опроверг эту информацию
Жители Новосибирской области в социальных сетях и мессенджерах отправляют друг другу видео, на котором волк гуляет по улицам населённого пункта. Однако, как оказалось, эта информация не является достоверной.
«Мы не знаем, кто распространяет данное видео и с какой целью. Однако могу вас заверить, что это неправда», – рассказал Сиб.фм первый заместитель главы администрации Татарского района Вадим Носков.
Чиновник отметил, что видео было снято в Казахстане или в восточных регионах России.
Напомним, 28 января администрация Татарского района уже опровергла информацию о волках в населённых пунктах.
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