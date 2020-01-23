«Я очень любил её»: подозреваемый в убийстве беременной девушки из Новосибирска признал, что ударил её ножом

сегодня 18:04 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Суд арестовал 34-летнего Рустама Фатуллаева по подозрению в убийстве сожительницы; во время заседания он сказал, что убил её случайно.

Подозреваемого в убийстве беременной жительницы Новосибирска Натальи Чернышёвой арестовали на 2 месяца сегодня, 30 января. Решение вынес Октябрьский районный суд. Заседание продлилось около полутора часов – всё время Рустам Фатуллаев прикрывал своё лицо. Во время заседания он коротко рассказал о трагедии.

«Я очень любил её», – ответил на вопросы журналистов подозреваемый.

Позже он добавил, что на самом деле не хотел её убивать. Фатуллаев заявил, что был в состоянии аффекта и не контролировал себя. По версии следствия, он ударил Чернышёву ножом в спину. Подозреваемый утверждает, что на выходе из подъезда даже попросил кого-то из прохожих вызвать скорую помощь на место трагедии, но дожидаться медиков не стал.

После убийства мужчина попытался скрыться в Омске – туда он направился при помощи сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. Как Фатуллаев заявил на заседании, он поехал в Омск, чтобы встретиться с родителями Натальи Чернышёвой и попросить у них прощения. Увидеться с ними подозреваемому не удалось – его задержали в одной из омских гостиниц и направили в Новосибирск на допрос.

Следователь и прокурор запросили арестовать Фатуллаева до 27 марта. Сам обвиняемый вину признаёт и согласился с мерой пресечения. Он признал вину «в том, что нанёс удар не с целью убить».

Как ранее стало известно, трагедия произошла днём 27 января. Мужчина поджидал беременную сожительницу в подъезде и ударил её ножом в поясницу. После этого Фатуллаев добил девушку несколькими ударами в лицо ногой. Чернышёва была на восьмом месяце беременности. Она скончалась в больнице – ребёнка спасти также не удалось.

Как ранее писал Сиб.фм, Чернышёва уже жаловалась на избиение со стороны Фатуллаева. Инцидент произошёл 14 января. На следующий день девушка написала заявление в полицию. Там назначили судебно-медицинскую экспертизу, однако о её результатах на сегодняшний день ничего не известно. В МВД сообщили, что начата служебная проверка в отношении сотрудников, которые принимали заявление от потерпевшей.

Напомним, сегодня новосибирцы обвинили полицию в гибели Натальи Чернышёвой.