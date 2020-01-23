Закупку элитной мебели для мэрии Бердска проверят активисты ОНФ

сегодня 18:55 Поделиться

фото город Бердск,ру

Новосибирских общественников и представителей Общероссийского народного фронта возмутила предстоящая закупка элитной мебели в мэрии Бердска; ОНФ пообещал проверку.

Покупка кожаных кресел и столов из экзотической древесины, которую запланировала мэрия Бердска, возмутила представителей новосибирской общественности.

Материал Сиб.фм опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook Юрий Лобанов. Под постом началось бурное обсуждение инициативы бердской администрации.

«А не хотят ли бердские чиновники зайти в детскую больницу и оценить из каких пород дерева там скамьи для осмотра пациентов?», — написала Дарья Макарова, альт юрист Администрации президента РФ;

«Пир во время чумы, безнаказанность рождает беззаконие», — сообщила фотограф музея Новосибирска Ирина Гавва;

«Это нарушение принципа социального государства. Чем чиновник одного ранга отличается от другого?. А вот для граждан они слуги от слова служить,а не прислужиаать. А на чем большинство граждан сидят на работе? И этого нужно исходить», — высказал своё мнение пенсионер Алексей Лобашин (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Сибюфм).

Провести проверку необходимости приобретения элитной мебели для бердской администрации пообещали в Общероссийском народном фронте.

«Будут изучены все документы по данным закупкам на предмет превышения предельных нормативов затрат по данным статьям. В случае превышения, ОНФ обратится в контролирующие органы, если не превышает, будет ставиться вопрос об избыточных потребительских свойствах закупаемых товаров. Будем запрашивать обоснованность данных закупок и уже после получения данного объяснения выходить с дальнейшей инициативой», — сообщил Сиб.фм эксперт проекта «За честные закупки» ОНФ Александр Стефанович.

В мэрии Бердска на вопросы Сиб.фм о необходимости приобретения дорогостоящей мебели ответить не смогли. Однако назвали информацию искаженной и недостоверной. Предоставить развёрнутый комментарий пообещали в ближайшее время.

Напомним, кроме мебели из экзотических пород дерева в Бердске планируют купить автомобиль для заместителя главы.