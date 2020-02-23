23 февраля 2020: как отдыхаем, на какой день недели выпадает

сегодня 16:24 Поделиться

фото ОК.ру

Несмотря на то, что февраль – самый короткий месяц года, в этом году в нём будет 10 выходных дней; в число дней отдыха попадает и 23 февраля.

Февраль-2020 из-за високосного года станет на один день длиннее. Работать мы будем 19 дней, а отдыхать – 10. Больше выходных в этом году было в январе и будет в мае.

Выходных дней февралю прибавил всенародно любимый праздник – День защитников Отечества. В этом году мужской день выпадает на воскресенье, следовательно, переносится на понедельник. Отдыхать будем 22,23 и 24 февраля. Так прописано в постановлении правительства РФ, которое утверждает производственный календарь на весь год.

Ещё один февральский праздник, который в последнее время всё активнее отмечают в России, – День всех влюблённых. В этом году 14 февраля приходится на пятницу. Так что будет время и разгуляться, и отдохнуть.

В феврале праздновать будут и православные. На 15 февраля выпадает Сретение Господне, на 22 – Великая Родительская суббота, а 24 февраля начнётся масленичная неделя. Сам праздник прихода весны будем отмечать уже по календарной весне – 1 марта.

Напомним, 25 января Сиб.фм рассказал о традициях празднования Масленицы.