«Бойся желаний своих»: в мэрии Бердска объяснили скандал с закупкой элитной мебели и авто

сегодня 17:42 Поделиться

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Бердские власти утверждают, что не собирались покупать автомобиль и дорогую мебель для администрации; журналисты неправильно истолковали информацию, сказали в мэрии.

В администрации Бердска назвали несоответствующей действительности информацию о том, что местные власти планируют обновить интерьеры служебных кабинетов и приобрести авто для первого вице-мэра.

«Ничего закупаться не будет», – сказали в администрации на запрос редакции Сиб.фм.

О запланированных многомиллионных тратах мэрии накануне сообщили бердские СМИ. В материале упоминался автомобиль мощностью не менее 150 лошадиных сил с кожаным салоном, аудиосистемой, подушками безопасности. Кроме того, речь шла о покупке для нужд чиновников столов из древесины ценных пород и кресел из натуральной кожи.

Полный перечень необходимых мэрии товаров действительно размещён на официальном сайте мэрии – в разделе «Постановления». Документ 29 января подписан главой города Евгением Шестерниным, который к тому же поручил «отделу контрактной службы, учёта и отчётности администрации города Бердска в течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его в единой информационной системе в сфере закупок».

Тем не менее в пресс-центре мэрии отметили, что журналисты неправильно поняли постановление, расценив его как список будущих закупок.

«Это совершенно не так. Администрация в соответствии с федеральным законом обязана формировать и публиковать подобные ведомственные перечни», – подчеркнули в мэрии.

Там также указали, что «утверждение перечня не является планом закупок на очередной финансовый год».

Ведомственные перечни, на необходимость которых указали в администрации Бердска, действительно должны представлять собой список потребностей муниципалитета. Поэтому в документ включаются и электронная техника, и мебель, и транспорт.

Однако вопрос о том, обязаны ли чиновники прописывать подробные характеристики товаров, такие как объём двигателя, материал обивки мебели или сорт дерева (как сделали ли это бердские власти), остаётся открытым.

Напомним, 30 января активисты ОНФ Новосибирской области пообещали обратить внимание на аппетиты бердских властей.