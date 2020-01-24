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Будут взрывать: в Сибири сформированы группы для борьбы с паводком

сегодня 20:39

фото из архива сиб.фм

В СФО сформированы подрывные группы для борьбы с весенним половодьем; об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

На территории регионов Сибири из-за большого количества выпавших осадков, ожидается бурный паводок. Для предотвращения возможных заторов на реках Центральный военный округ создал десять подрывных групп. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО сегодня, 31 января.

Группы укомплектованы профессиональными военными инженерно-саперных подразделений из состава соединений и воинских частей, дислоцированных в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. Все бойцы приведены в состояние четырехчасовой готовности выдвинуться в любой район выполнения противопаводковых мероприятий.

Группы располагают автомобилями повышенной проходимости, плавсредствами и комплектами понтонно-мостовых переправ.

Военные инженеры в этом году уже выполнили работы по разрушению льда на реке Чадан в Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва, где была угроза подтопления жилых домов и приусадебных участков.

Напомним, весной 2019 года взрывники провели работы на реках Иня и Карасук в Новосибирской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

паводок
взрывы
ЦВО
лёд
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