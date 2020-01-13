«Что может быть веселее проверки на наркотики и разврат»: Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

сегодня 15:59 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм

Иван Ургант в своём вечернем шоу обратился к чиновникам с предложением создать комитет по «наркотикам и разврату»; поводом стала отмена концерта новосибирского рэпера Элджея в Челябинске.

В Челябинске отменили концерт новосибирского рэп-исполнителя Элджея. Поводом стала жалоба депутата одного из районных советов Андрея Зеленина на то, что в текстах певца содержится пропаганда наркотиков, разврата и каннибализма.

«Дело в том, что его (концерт Элджея – прим. ред.) отменили после жалобы местного депутата на пропаганду наркотиков и разврата. Депутат обратился. А организатор утверждает, что концерт отменён не по этой причине, а по причине того, что менеджмент Элджея вовремя не подписал документы на аренду зала», – рассказал с экрана Ургант.

Ведущий отметил, что у депутата есть полное право писать жалобы, однако организаторы поторопились отменять приём исполнителя, поскольку официальная оценка его творчеству ещё не дана.

«Дождались бы проверки. Что может быть веселее проверки на наркотики и разврат?» – предложил шоумен.

Ургант высказал претензию депутату: сколько запросов направлено – в прокуратуру, МВД, Минкульт, Роскомнадзор, столько бумаги истрачено.

«Почему если у человека нет зрачков и вялый язык, он сразу наркоман? Ну почему? Что за стереотипы? Ну где они нашли разврат, наркотики в песнях Элджея? Давайте разбираться. "Бошки дымятся"? Ну это же про что? Подготовка к экзаменам, к сессии, подготовка реферата», – иронизировал шоумен.

Это не первый случай, когда депутаты требуют отмены концертов Элджея. В Новосибирске депутат Горсовета Сергей Сухоруков обратился в прокуратуру с требованием проверить тексты рэпера на соответствие нормам морали и законодательства России.

По мнению Сергея Сухорукова, в текстах Элджея открыто пропагандируются наркомания, алкоголизм, суицидальное поведение, распущенность и жестокость. К тому же в текстах используется нецензурная лексика.

Реакции прокуратуры на обращение депутата ещё нет, а вот новосибирская молодёжь уже попросила народного избранника «прекратить клоунаду».

Член молодёжного парламента при Заксобрании области Андрей Шамалёв направил обращение в надзорное ведомство и попросил проверить Сергея Сухорукова на адекватность.

«Складывается ощущение, что заняться нашим народным избранникам больше нечем. Прекращайте клоунаду. Уже не смешно. Уже страшно», – отметил Шамалёв.

Напомним, концерт Элджея запланирован в новосибирском «Экспоцентре» на 8 марта.