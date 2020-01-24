«Что ты такое?»: пять самых странных продающихся в Сибири авто

сегодня 10:49 Поделиться

Фото с сайта Drom.ru, коллаж Сиб.фм

Аналитики Всероссийского автомобильного портала Drom.ru среди полумиллиона размещённых на сайте объявлений о продаже машин нашли самые оригинальные варианты; все «экспонаты» – ручной работы и, главное, на ходу.

Когда автомобиль перестаёт быть средством передвижения, он становится объектом восхищения. Ну или удивления. Эксперты портала объявлений Drom.ru выбрали несколько машин, которые пережили неслабый апгрейд. Некоторые варианты напоминают роботов-трансформеров, другие просто вызывают улыбку.

К примеру, в Сибири продаётся очень актуальный для этой местности автомобиль – снегоуборщик. Создатель этой чудо-машины на старый добрый ЛуАЗ установил ковш и гусеничный механизм. Получилось то, что получилось.

Цена необычного агрегата из Новосибирска – 120 000 рублей.

Ещё один полезный в хозяйстве автомобиль – родом из Новосибирска. Хозяин ласково зовёт его «Тобик» и готов продать за 610 тысяч рублей.

Двигатель у «Тобика» – от легендарного ВАЗ-2106. Конструкция максимально простая – из советских деталей. Их легко заменить даже в полевых условиях. По словам хозяина, гусеничный внедорожник вмещает восемь человек.

Трудно не удивиться и ещё одному вездеходу из Омска. На этом «автобусе-проходимце» можно путешествовать целой семьёй. Транспорт оснащён дизельным турбодвигателем на 2,5 литра с механическим ТНВД, шестью огромными колёсами, двумя бензобаками, шноркелем, лебёдкой, DVD. В салоне – монитор, новая акустика и весёлые фиолетовые сиденья.

«При сборке машины была цель уйти от проблем, которые встречаются на серийных машинах такого класса. Одним словом, для настоящих любителей дикой природы и активного отдыха», – сообщает хозяин в объявлении.

Отдать «проходимца» омич готов за 3 200 000 рублей. Он также рассматривает вариант обмена на Land Cruiser 200.

И на «десерт» – ещё пара любопытных вариантов родом из Сибири. В Томске продаётся харизматичная «Волга 6WD», а в Новосибирске желтый запорожец, стреляющий огнём. Стоят они недорого – в пределах 200 тысяч рублей. Зато незамеченным на таких тачках точно не останется никто.





Напомним, ранее Сиб.фм публиковал топ-5 самых необычных и дорогих авто в Новосибирске.