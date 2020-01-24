Долгий полёт в масках: пассажиры рейса Таиланд – Новосибирск семь часов находились в одном салоне с заражённой девушкой

сегодня 13:33 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

У девушки во время полёта резко поднялась температура; в минздраве говорят, что рейсы из Таиланда не проверяют, в Роспотребнадзоре это опровергли.

Девушку с высокой температурой сняли с рейса Пхукет – Новосибирск после посадки в Толмачёво накануне вечером, 30 января. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил один из пассажиров рейса. По его словам, девушка летела с молодым человеком. Она пожаловалась на плохое самочувствие спустя некоторое время после вылета.

«В полёте девушка проверила температуру. Оказалось, что 39 градусов. Ближайшим выдали маски. Забрали её. Остальных отпустили», – говорит собеседник.

Медицинские маски выдали не всем – только тем, кто сидели поблизости, добавил пассажир. На кадрах, которые мужчина сумел снять с борта самолёта, видно, как несколько человек стоят в проходе. Судя по форме, один из них – медицинский работник, двое других – сотрудники аэропорта.

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в областном министерстве здравоохранения, подобных сообщений из Толмачёво 30 января не поступало.

«Главный инфекционист ответила, что никого ни с какого рейса в Толмачёво не госпитализировали. Также рейсы из Таиланда не досматриваются. Проверку проходят только самолёты из Китая», – ответили в ведомстве.

В пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области на запрос корреспондента Сиб.фм сообщили, что на самом деле сотрудниками эпидемиологической службы досматриваются не только китайские рейсы – проверяются в том числе самолёты из Таиланда. Выяснить, что показал предварительный осмотр девушки на борту самолёта, не удалось. В минздраве добавили, что 30 января в инфекционную больницу Новосибирска никого не госпитализировали.

По данным сайта Flightradar, рейс RL-8548 Пхукет – Новосибирск вылетел в 11:08 – отправление судна задержалось на час. В Толмачёво самолёт прибыл в 19:18 по новосибирскому времени. В общей сложности пассажиры провели в одном самолёте с больной девушкой около 7 часов. Максимальная вместимость Boeing-752, в котором летели пассажиры, – чуть больше 200 человек.

Напомним, накануне в Новосибирске госпитализировали трёхлетнюю девочку, прилетевшую из Китая.