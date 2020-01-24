Двое суток не выходит на связь: охотник в чунях и на снегоходе пропал в Сибири
фото из группы «Лиза Алерт Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
47-летний мужчина пропал в Алтайском крае; он перемещался на снегоходе «Буран».
Жителя Алтайского края ищут уже вторые сутки — мужчина перестал выходить на связь 28 января. По данным поисковиков, Алексей Ухин перемещался на снегоходе «Буран». Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.
Как отмечается в ориентировке, сибиряк был одет по-зимнему – в камуфляжный костюм, чуни и вязаную шапку.
Территория возможного нахождения мужчины – от села Верх-Аллак Алтайского края до Сузунского района Новосибирской области.
Алексея Ухина описывают как человека плотного телосложения, ростом 190 сантиметров. У него зелёно-голубые глаза и русые волосы с проседью.
Всех, кому что-либо известно о мужчине на снегоходе, просят позвонить по телефону горячей линии – 8 800 700-54-54, или 112.
Напомним, ранее сообщалось о поисках новосибирца, который не выходит на связь с 13 января.
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