Двое суток не выходит на связь: охотник в чунях и на снегоходе пропал в Сибири

сегодня 09:38 Поделиться

фото из группы «Лиза Алерт Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

47-летний мужчина пропал в Алтайском крае; он перемещался на снегоходе «Буран».

Жителя Алтайского края ищут уже вторые сутки — мужчина перестал выходить на связь 28 января. По данным поисковиков, Алексей Ухин перемещался на снегоходе «Буран». Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Как отмечается в ориентировке, сибиряк был одет по-зимнему – в камуфляжный костюм, чуни и вязаную шапку.

Территория возможного нахождения мужчины – от села Верх-Аллак Алтайского края до Сузунского района Новосибирской области.

Алексея Ухина описывают как человека плотного телосложения, ростом 190 сантиметров. У него зелёно-голубые глаза и русые волосы с проседью.

Всех, кому что-либо известно о мужчине на снегоходе, просят позвонить по телефону горячей линии – 8 800 700-54-54, или 112.

Напомним, ранее сообщалось о поисках новосибирца, который не выходит на связь с 13 января.