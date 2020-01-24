Эпидемия коронавируса: статистика заболеваемости и количество жертв (обновляется)

сегодня 17:48 Поделиться

Фото с сайта xinhuanet.com

На протяжении двух недель внимание мировой общественности приковано к китайскому городу Ухани; здесь разгорелась эпидемия смертельного коронавируса.

В конце прошлого года в китайском городе Ухане были зарегистрированы первые случаи нового смертельного заболевания. Его вызывает коронавирус. Сейчас уже известно, что буквально за пару недель вирус мутировал и начал передаваться от человека к человеку. При этом стало известно, что заражение может произойти даже во время инкубационного периода, который длится 10-14 дней.

Китайские врачи отмечают, что большинство заболевших – граждане пожилого возраста с ослабленным иммунитетом. По данным сайта magazeta.com на 31 января зарегистрировано 9720 случаев выявленного заболевания, ещё 15238 находятся под наблюдением врачей, так как у них выявлены симптомы.

Меньше чем за неделю количество заболевших увеличилось почти на порядок.

При этом на 31 января было зарегистрировано 213 смертей среди инфицированных коронавирусом. Отметим, что ещё неделю назад их количество измерялось лишь десятками. Однако, вселяет оптимизм, что уже 171 пациент был выписан из больниц. В их анализах следов вируса врачи не обнаружили.

Большинство случаев как заболевания, так и смертей зарегистрировано в городе Ухане, откуда пошло распространение вируса по всему миру. На 31 января были выявлены случаи заболевания в Таиланде, Японии, Сингапуре, Австралии и Малайзии. В России случаев инфицирования коронавируса не выявлено. Все пациенты, у которых подозревался коронавирус, оказались больны ОРВИ.

Чтобы не заболеть, врачи призывают соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки, проветривать помещение и делать влажную уборку. Кроме того, на некоторое время стоит ограничить посещение мест с массовым скоплением людей, а при необходимости носить медицинскую маску, которую нужно менять каждые 2-3 часа.

Напомним, 31 января ВОЗ признала эпидемию коронавируса ЧС международного масштаба.