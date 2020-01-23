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Гирлянда на карте города: как ходит общественный транспорт в Новосибирске показали за 43 секунды

сегодня 11:23

Скриншот и видео сервисов Яндекс

В будний день в Новосибирске на линию выходит 940 единиц общественного транспорта; Яндекс.Карты показали, как работают в течение суток автобусы, трамваи и троллейбусы в областном центре, менее чем за минуту.

Аналитики Яндекса создали карту, на которой менее чем за минуту показана работа общественного транспорта в Новосибирске. При создании видео учитывался выход на городские маршруты автобусов и трамваев.

В среднем в Новосибирске в будние дни на маршруты выходит 940 единиц общественного транспорта. При этом в Новосибирске всего 14 троллейбусных маршрутов, 11 трамвайных и 66 автобусных.

«Яндекс.Карты получают данные о местоположении транспорта от Центра управления городским автоэлектротранспортом. Учитывались маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, начальная и конечная остановки которых находятся в административных границах Новосибирска или в аэропорту Толмачёво. Маршрутные такси не учитывались», – уточнили авторы проекта.

Первые единицы подвижного состава выходят на улицу около 5 часов утра, а к полуночи движение общественного транспорта в Новосибирске прекращается. В утренний и вечерний часы пик на линиях работают около 700 единиц. Утренний час пик продолжается с 7:30 до 9:30, а вечерний – с 16:00 до 18:00.

Аналитики Яндекса отметили, что в выходные на линию выходит меньше машин, но при этом средняя активность держится на одном уровне за исключением небольшого провала с 10:00 до 11:00.

Напомним, 23 января новосибирцы в пробках постили котиков.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

общественный транспорт
Новосибирск
карты
яндекс.дзен

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