Губернатор Новосибирской области встретился с новым министром высшего образования и науки РФ

сегодня 13:59 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

В Москве прошла двухсторонняя встреча главы Новосибирской области Андрея Травникова и министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова; они обсудили вопросы развития научной и образовательной сферы региона.

Вопросы развития науки и высшего образования в Новосибирской области обсудили глава региона Андрей Травников и министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков на двухсторонней встрече в Москве.

По словам губернатора, стороны подробно обсудили ход реализации нацпроекта «Наука» на территории Новосибирской области. В частности, реализацию проекта Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

В свою очередь руководитель Минобрнауки высоко оценил роль региона в решении приоритетных задач научно-технологического развития страны и отметил, что Новосибирская область является одним из крупнейших научных центров России.

Реализация национального проекта «Наука» является одним из важнейших приоритетов в работе правительства Новосибирской области. В 2019 году в рамках нацпроекта «Наука» научные организации Новосибирской области получили 18 федеральных грантов и субсидий на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Четыре научные организации получили гранты по итогам конкурсных отборов Министерства науки и высшего образования РФ. На развитие сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров – НГУ, на создание и развитие математического центра мирового уровня «Математический центр в Академгородке» – НГУ и Институт математики имени Соболева СО РАН, на создание Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости – ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, на создание Курчатовского геномного центра – Институт цитологии и генетики СО РАН. На реализацию мероприятий, направленных на обновление приборной базы получили поддержку 14 ведущих организаций академического сектора науки Новосибирской области.

В настоящее время в регионе ведётся создание флагманского объекта проекта «Академгородок 2.0» – ЦКП «СКИФ». Этот проект осуществляется в рамках нацпроекта «Наука». В конце 2019 года правительство России одобрило финансирование на строительство ЦКП «СКИФ» на 2020-2024 годы в размере более 37 миллиардов рублей из федерального бюджета. В 2020 году предусмотрено начало проектных работ по строительству синхротрона.

Напомним, 28 января стало известно о выделении миллиарда рублей на господдержку инвесторов в Новосибирской области.