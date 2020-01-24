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Из-за угрозы теракта в Кузбассе эвакуировали все суды

сегодня 12:09

Фото «мвд.рф»

Сообщения о минировании поступили в несколько городов Кемеровской области; они начались 29 января – пока ни одно не подтвердилось.

В Кузбассе сообщили о минировании всех зданий районных судов сегодня, 31 января. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Одновременно поступили сообщения о минировании сразу в несколько городов Кемеровской области.

«Поступили письма о минировании судов в Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецке, Новокузнецке и других городах региона. Все сигналы проверяются, сотрудников и работников зданий эвакуируют», – цитирует агентство собеседника.

Также поступил сигнал о взрывном устройстве в здании кемеровской прокуратуры. Правоохранительные органы Кузбасса пока не дали официального комментария по факту полученных сообщений.

Ранее стало известно, что волна ложных минирований началась 29 января. Тогда неизвестные сообщили в взрывных устройствах в нескольких судах Кемерово и Новокузнецка. Ни один сигнал не подтвердился.

Напомним, накануне самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Москве из-за угрозы теракта.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

терроризм
суд
Кузбасс
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