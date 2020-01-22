Как записать ребёнка в первый класс в Новосибирске

сегодня 16:02 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

1 февраля стартует запись детей в первый класс; школы Новосибирской области рассчитывают принять до 40 тысяч первоклашек.

Около 40 тысяч детей в Новосибирской области 1 сентября станут первоклашками. Места в региональных школах есть для всех. Однако это не отменяет процедуру записи в первый класс. С 1 января и до июня родители должны обратиться с заявлением непосредственно в образовательное учреждение либо заполнить специальную форму на портале госуслуг.

Через интернет

Как рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, запись на портале стартует с 00:00 1 февраля 2020 года, сайт работает в круглосуточном режиме. При этом специалисты уверяют, что не ожидают «обвала» ресурса из-за большого наплыва посетителей.

«Нами была проведена большая подготовительная работа, система записи в первый класс прошла нагрузочное тестирование и готова к началу приёма заявлений», – уточнили в ведомстве.

Заполнение формы занимает не более трёх минут. Данные о заявителе подтянутся автоматически из личного кабинета портала госуслуг.

Кстати, начиная с 2020 года заявление можно зарегистрировать вообще без посещения школы, хотя раньше сканы документов не принимались. Теперь на портале предусмотрен приём электронных копий документов – свидетельства о рождении, о регистрации, льготных документов.

«Решение о зачислении принимается на основе копий документов, и приходить в школу родителям не нужно, оригиналы документов можно принести либо на перекличку, либо на первое родительское собрание», – сообщили в министерстве образования.

Ещё одно новшество 2020 года – реализована передача комментариев к статусам – в случае отказа причина будет сразу видна и отображена в уведомлениях.

При этом если ребёнка зачислили, то придёт статус «Зачислен» с комментарием «Ваш ребёнок зачислен в класс».

Лично

Тем, кто не верит в возможности современных технологий, тоже беспокоиться не о чем. Записать ребёнка в школу можно и лично, придя в школу по месту жительства с 1 февраля и по 30 июня. Что касается детей, не проживающих на закреплённой территории, то их родители смогут подать заявление с 1 июля.

На сайтах и информационных стендах школ будут публиковаться сведения о приёме заявлений: график, локальные акты, планируемое количество классов и другая информация.

Полезно знать, что с 2020 года дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приёма в учреждения, где обучаются их братья или сёстры.

В Министерстве образования также напомнили: если родители успели подать заявление о приёме в первый класс и в электронной, и в письменной форме, то учтено будет заявление, поданное раньше.

«"Электронная школа" интегрирована с Единым порталом госуслуг, поэтому и электронные, и бумажные заявления учитываются в едином реестре. Таким образом обеспечена последовательная обработка заявлений в порядке очереди, если с портала заявление пришло раньше по времени, то и рассмотрено оно будет раньше», – объяснили в ведомстве.

Напомним, в 2020 году в Новосибирской области будет создано 7 тысяч новых учебных мест.