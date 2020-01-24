«Какие чистоплотные люди»: новосибирцы чуть не разнесли магазин из-за акционного порошка

сегодня 18:55 Поделиться

фото и видео Кирилла Марьина

Стиральный порошок по сниженной цене дорого обойдётся руководству магазина; толпа покупателей снесла металлоискатель на входе.

Акция по продаже стирального порошка по сниженной цене обернулась для одного из магазинов «Галамарт» потерей дорогостоящего оборудования. О происшествии написал новосибирец Кирилл Марьин на своей странице в социальной сети Facebook.

«В Галамарте акция порошок "Ариэль" 3 кг за 99 рублей. Сразу же толпа снесла рамку на входе, пытались снести кассы.

P.S. Через 18 минут порошок по акции закончился, — сообщил управляющий магазином», — написал Кирилл Марьин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, прим. Сиб.фм).

«Кские чисто плотные люди!!!»;

«Бабулечки раритетные в кандибоберах, кого хочешь снесут и вынесут»;

«Мама дорогая, сразу очереди из совка всплыли перед глазами»;

«Наступили Брежневские времена, скоро талоны на водку, на продукты и пустые прилавки, молодцы!», — написали подписчики.

Многие сообщили, что были участниками подобных акций и оказались не в восторге от дешёвого порошка.

Напомним, в ноябре новосибирцы устроили давку в очереди за медицинскими справками водителей.