«Кома»: сюжет, первые отзывы и где посмотреть в Новосибирске

сегодня 13:51 Поделиться

Фото с сайтов «Кино-Театр.ру», «КиноПоиск»

В прокат вышла долгожданная картина российского режиссёра Никиты Аргунова – «Кома»; премьера переносилась четырежды, но 30 января она всё же состоялась.

30 января в прокат вышел фантастический боевик «Кома». Работу российского режиссёра и сценариста Никита Аргунова уже успели оценить тысячи отечественных зритей. Если вы не из их числа, рассказываем – чем интересна картина, во сколько обошлась работа над фильмом и где его можно посмотреть в Новосибирске.

Сюжет «Комы» – сплошная фантастика. Как говорится в описании картины на сайте «КиноПоиск», молодой талантливый архитектор попадает в страшную аварии и приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен.

Это и есть пространство КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться.

Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

Главную роль в «Коме» сыграл российский актёр Риналь Мухамедов, известный ролями во «Вторжении», «Эбигейл» и «Временных трудностях».

Также в картине снялись Константин Лавроненко, Антон Пампушный, Любовь Аксёнова, Милош Бикович, Ростислав Гулбис, Полина Кузьминская и другие.

Продолжительность картины – 1 час 51 минута. Бюджет фильма составил 250 миллионов рублей. Для Никиты Аргунова это вторая режиссёрская работа – в 2007 году он снял короткометражку «Нечисть».

Первые посмотревшие «Кому» зрители в отзывах на сайте «Кино-театр.ру» поделились, что двухлетнее ожидание (а выход фильма на широкие экраны переносился четыре раза) премьеры картины было не напрасным.

«За это время видно, как допилились спецэффекты (первый трейлер и сам фильм – разница налицо), улучшено качество изображения и техническая часть в целом. Что касается драматургии, то с ней, по моему мнению, тоже все на уровне. Да, не "оскаровская" драма, но для жанра фантастики все так, как надо», – написал пользователь с ником Матроскин 007 из Санкт-Петербурга (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Оценили картину в Иркутске. «Мне понравилось. Для тех, кто много видел кино про виртуальную реальность и с вотэто поворотами, сюжет достаточно прост и линеен. Но он не угробищен, содержит и свои находки, а так же хороший визуал. Первые 15-20 минут довольно слабые, перенасыщены штампами, потом неплохо».

Вот ещё пара любопытных отзывов:

«Впервые, не помню с каких времен, я вышла после просмотра российского фильма с ощущением полного восторга! Да, не без косяков, особенно в экспозиции, да и линия между гг не до конца прописана, поэтому и соответствующе проиграна, но сколько можно выискивать минусы? Ищущий таковые найдет их везде. А это тот фильм, которым нужно наслаждаться при просмотре», – поделилась Валентина.

«Пожалуй лучший современный отечественный фильм, который когда-либо смотрел. Необычный артхаусный дизайн. Диалоги не заезженные. Местами бывают, но редко. Сюжетный ход, близко к концу фильма, не ожидал. Музыка полностью передаёт атмосферу происходящего. Можно до бесконечности говорить. Косяки тоже есть, но первая работа режиссёра», – написал Фёдор.

Без ложки дёгтя, впрочем, тоже не обошлось.

Некоторые комментаторы увидели в «Коме» кальку на «Куда приводят мечты».

«Режиссер замахнулся и полностью сплагиатил эти фильмы. Да и то, что Сарик Анресян имеет к этому отношение, следует, что кинопродукт вышел с запашком. Жаль, что на такой плагиат впустую тратятся 250 млн р, а ведь могли бы идти на очень добрые дела. Но не Сарикуне дают покоя лавры Голливуда. Очень убогое и жалкое кинопроизводство в РФ, закапывает себя еще глубже в могилу», – считает Сергей.

Впереди – выходные, а значит каждый любитель отечественного кинематографа может лично проверить, насколько отзывы соответствуют реальности.

В Новосибирске «Кому» можно посмотреть почти во всех кинотеатрах города. Максимально часто сеансы идут в кинотеатрах «Синема Парк Ройял Парк», «Формула Кино Аура», «Синема Парк Сан Сити», «Кронверк Синема Мегаплекс», «Киносети» и «Победа».

Цена билета – от 290 до 370 рублей.

Напомним, в День всех влюблённых россиян ждёт ещё одна премьера.