Коронавирус добрался до Сибири раньше, чем прогнозировали: в стране выявлены первые случаи заболевания
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Два первых случая коронавируса выявили в России; об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В России выявлены первые случаи нового вида коронавируса. Оба заболевших – граждане Китая.
Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщали а первых случаях выявления на территории страны нового вида коронавируса. В одном случае заболел иностранец, находящийся на территории Тюменской области, во втором – гражданин Китая, который находился в Забайкальском крае.
Состояние заболевших оценивается как стабильное. Оба заразившихся госпитализированы.
Напомним, сегодня стало известно, что у трёхлетней девочки, госпитализированной после возвращения из Китая в Новосибирск не подтвердился диагноз коронавирус.
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