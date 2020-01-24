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Коронавирус из Китая
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Коронавирус добрался до Сибири раньше, чем прогнозировали: в стране выявлены первые случаи заболевания

сегодня 19:54

фото pixabay.com

Два первых случая коронавируса выявили в России; об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В России выявлены первые случаи нового вида коронавируса. Оба заболевших – граждане Китая.

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщали а первых случаях выявления на территории страны нового вида коронавируса. В одном случае заболел иностранец, находящийся на территории Тюменской области, во втором – гражданин Китая, который находился в Забайкальском крае.

Состояние заболевших оценивается как стабильное. Оба заразившихся госпитализированы.

Напомним, сегодня стало известно, что у трёхлетней девочки, госпитализированной после возвращения из Китая в Новосибирск не подтвердился диагноз коронавирус.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Россия
эпидемия
коронавирус
Китай
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